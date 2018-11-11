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حوادث

ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:40 ص
حملات أمنية بالبحيرة
حملات أمنية بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث حملات اليوم الواحد المكبرة للقضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام. 

وأسفرت الحملة التى نفذت بدائرة مركز شبراخيت عن ضبط 13  محكوما عليـــهم بإجمالي ( 39 ) حكم حبس بينهم (30) حبس جزئي، ( 9 ) حبـس مستـأنـف  ،( 162 ) غرامــات جزئيـة  ( 7 ) غرامــات مستأنفه،(  4  ) مخالفات  وتحصيل ( 3980 جنيهًا ) مبالغ ماليـه ،4 قضايا سلاح ومخدرات.

كما تمكنت الحملة من ضبط  17 قضية تموينية متنوعة و( 15 ) قضية سرقة تيار كهربائى وإزالة ( 2360 ) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة.

وفى مجال المرور تم ضبط  ( 220 ) مخالفات مروريه متنوعه،سحب  ( 25 ) حالة تراخيص لمخالفات مروريه متنوعه،( 13 ) تصالح ،وحجز ( 24 ) حجز دراجه بخارية ( توك توك ) بدون تراخيص،وحجز ( 6 ) دراجه بخارية موتوسيكل بدون تراخيص.
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة
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