ضبط 13 متهماً هاربين و32 قضية تموينية وسرقة كهرباء بالبحيرة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث حملات اليوم الواحد المكبرة للقضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام.





وأسفرت الحملة التى نفذت بدائرة مركز شبراخيت عن ضبط 13 محكوما عليـــهم بإجمالي ( 39 ) حكم حبس بينهم (30) حبس جزئي، ( 9 ) حبـس مستـأنـف ،( 162 ) غرامــات جزئيـة ( 7 ) غرامــات مستأنفه،( 4 ) مخالفات وتحصيل ( 3980 جنيهًا ) مبالغ ماليـه ،4 قضايا سلاح ومخدرات.





كما تمكنت الحملة من ضبط 17 قضية تموينية متنوعة و( 15 ) قضية سرقة تيار كهربائى وإزالة ( 2360 ) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة.



