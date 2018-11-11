رغم مرور 5 سنوات على بدء الأعمال.. مدينة الحرفيين بالغردقة مازالت تحت الإنشاء

منذ مارس 2013، انتهت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر من إعداد الخرائط المساحية لقطعة الأرض التي ستقام عليها مدينة الحرفيين غرب الغردقة ومساحتها‏ 250‏ ألف متر، بعد أن أصدر محمد كامل، محافظ البحر الأحمر الأسبق، قرارا بتخصيص هذه المساحة لصالح هيئة الأوقاف المصرية التي ستتولى تنفيذ هذه المدينة التي ستشمل نحو 2800 ورشة ومحل تجاري وبعض الخدمات الأخرى.



وفى نوفمبر 2013، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن العمل بمشروع الحرفيين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وصلاح جنيدي، رئيس هيئة الأوقاف، وأطلقت التصريحات وقتها بأن المشروع يهدف إلى الحفاظ على وجه الحياة السياحي والحضاري للمدينة وأنه يعد باكورة انطلاق مشروعات الهيئة في جميع محافظات الجمهورية.



ونحن على أعتاب عام 2019 ومضى ما يزيد على 5 سنوات تغيرت خلالها أسعار مواد البناء، أصبحت التكلفة أضعاف ما كان مخطط له ولم يتم الانتهاء من هذه المدينة رغم تكرار الزيارات لوزير الأوقاف والتفقدات، وكان آخرها زيارة تفقدية للواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، طالب خلالها هيئة الأوقاف، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بمشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، والذي تصل تكلفته إلى 350 مليون جنيه.



فى السياق ذاته، أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة؛ ما يساعد في حل مشكلة البطالة بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب.



وقال المحافظ إن مشروع مدينة الحرفيين، يقام على مساحة 283 ألف متر، ويشمل إنشاء 1378 وحدة حرفية، بالإضافة إلى 116 محلًا تجاريًا.



وأضاف أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء سريعا من إنشاء مدينة الحرفيين، والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المحلات والورش الحرفية، وذلك فى إطار خطة التنمية والتطوير التى تقوم بها محافظة البحر الأحمر لنقل الورش الحرفية المقلقة للراحة والملوثة للبيئة من داخل الكتلة السكنية.



من جهة أخرى، أكد عبد الله العميرى، صاحب ورشة عفشة سيارات، أنه ينتظر انتهاء الأعمال بتلك المدينة، خاصة أن إيجارات الورش بالغردقة أصبحت كبيرة والمشاكل مع الأهالى متكررة بسبب وجود الورش وسط المنازل.



وقال حسن عبد المعطى، محاسب، إنه يسكن بشارع السلام وهو الشارع الأكثر تواجدا وكثافة فى الورش، مشيرا إلى أن الأهالى كانوا سعداء بعد أخبار نقل الورش إلى مدينة الحرفيين، ولكن الموضوع لم يتم منذ فترة طويلة، خاصة أن هناك من نقل مسكنه، كما أن قيمة الشقق السكنية وإيجارات بهذا الشارع أقل بسبب إزعاج الورش.