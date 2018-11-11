طريقة مبتكرة لتحضير البطاطس بمذاق لا يقاوم

يعشق الكبار والصغار تناول البطاطس جددى فى طريقة تقديمها لهم وقدميها بأسلوب ومذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحى



كل ما تحتاجين لإعداد البطاطس



قطعتان صدور فراخ

بصلة

1 فلفل أخضر

جزرة

5 ملاعق كبيرة جبن كريمي

ملح وفلفل

3 حبات بطاطس

جبن موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة لبن

2 كوب كريمة طبخ

2 ملعقة كبيرة زيت

بهارات دجاج



طريقة التحضير

فى وعاء على النار نشوح البصل حتى يصبح لونه شفاف ونضيف الجزر الى البصل والفلفل والدجاج المفروم ونتبلهم بالملح الفلفل ونتركهم حتى تمام النضج

اخلطى مكونات وشكلى كرات البطاطس وتحشيها بالحشو وتغلقيها ثم ضعيها فى الصينية البايركس واخلطى كريمة الطبخ مع الجبن وضعيها على البطاطس وادخليها الفرن حتى الاحمرار

