شوشة يطالب بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

طالب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة تفعيل دور معهد السلامة والصحة المهنية داخل المحافظة، بالعمل عليىنفيذ برامج لتأمين بيئة العمل ضد المخاطر داخل القطاع الحكومي بالمحافظة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال عقد دورات مع المعهد لاستيفاء اشتراطات ومعايير السلامة طبقا للقانون.



وأعطى اللواء المحافظ توجيهاته بمناقشة هذه الأنشطة من خلال اللجنة الاستشارية للسلامة، للتأكيد على تنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد من القوى العاملة برئاسة حسن حمدان ابو درب مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، ومدير عام إدارة السلامة، ومدير مكتب السلامة بالقوى العاملة ومدير معهد السلامة فرع العريش.