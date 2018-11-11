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أخبار العالم

إحباط محاولة انقلاب عسكري في ألمانيا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
كشفت وسائل إعلام ألمانية، عن محاولة انقلاب فاشلة داخل صفوف الجيش الألماني، حيث أعلنت إدارة التحقيقات الجنائية الفيدرالية الألمانية عن مؤامرة كانت تحضر في صفوف الجيش، للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات ووجوه سياسية في البلاد.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن تفاصيل التحقيق الذي قامت به الجنائية الفيدرالية الألمانية، كشف عن معلومات بخصوص هوية المخططين، وهم مجموعة من عسكريين في الجيش الألماني، إضافة إلى عسكريين في القوات الخاصة الألمانية ومجموعات عسكرية متخصصة أخرى.

وتضمنت الخطة أن يقوم هؤلاء العسكريون بالتحرك في يوم معين لاعتقال جميع الشخصيات والوجوه السياسية في البلاد ومن بينها زعيم حزب اليسار الألماني ديمتار بارتش، وكان من المخطط أن يتم تصفيتهم جميعا في وقت واحد.

واعتبرت المجموعة العسكرية أن الدولة الألمانية أصبحت على حافة الانهيار ولا بد من بديل يكون جاهزا لتسلم البلاد، كما استطاع العسكريون جمع أسلحة مختلفة ومواد بنزين لاستخدامها في يوم الانقلاب بالتحديد، وفقا للوكالة الروسية.

وأشارت إلى أن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة المزيد من التفاصيل عن القضية.
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