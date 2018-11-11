أحمد مجدي: انخفاض حوادث الطرق في مصر بنسبة 27%

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن حوادث الطرق في مصر انخفضت بنسبة 27% خلال آخر عامين، وذلك بفضل تحسن شبكة الطرق وهذا يعتبر انجاز مهم يجب أن يستمر.



وأضاف «مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» الماع على قناة «صدى البلد» أن شبكة الطرق في مصر تحسنت بشكل كبير بالإضافة إلى إعلان خطة متكاملة لانخفاض معدلات حوادث الطرق والاستفادة من الدول الناجحة في زيادة معدلات السلامة والأمان علي الطرق.



وأوضح «مجدي» أن مصر وفقا للأرقام من الدول التي تشهد حوادث للطرق، والمشروع القومي للطرق يساهم في نسبة الحوادث.

