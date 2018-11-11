في عيد ميلاده.. تعرف على عدد زيجات أحمد الفيشاوي

يصادف اليوم، الأحد، عيد ميلاد الفنان أحمد الفيشاوي، والذي أكمل عامه الـ38 ، فهو من مواليد 11 نوفمبر 1980.



وتزوج أحمد الفيشاوي أكثر من مرة، حيث وصل عدد زيجاته إلى 5، آخرها من فتاة تدعى ندى الكامل، وهذه الزيجة مستمرة حتى الآن.



كانت الزيجة الأولى في حياة أحمد الفيشاوي، من الإعلامية هند الحناوي، وكان زواجا عرفيًا وأنجبت منه طفلة تدعى "لينا"، ورفض الفيشاوي الاعتراف بأبوته لها في البداية، ولكن بعد أن وصل الأمر للقضاء اعترف بها.



أما الزيجة الثانية، فكانت من من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى وسام عاطف، ولكنه انفصل عنها بعد شهرين فقط؛ ليتزوج من فتاة ألمانية تدعى "دنيس ولمان"، وسرعان ما انفصل عنها أيضا.



وكانت الزيجة الرابعة من الإعلامية رولا الدبس، ولكنه انفصل عنها بعد فترة وظل بدون زواج لسنوات حتى أعلن خلال عام 2018 زواجه من ندى الكامل.