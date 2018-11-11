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ثقافة

معرض لرسوم الأطفال بقصر ثقافة المنوفية احتفالا بالمولد النبوي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:43 ص
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
محمد أمين
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث نظم قصر ثقافة شبين معرض رسوم أطفال لعرض إنتاج الورشة التي أقيمت للأطفال، وذلك في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

كما أقيم ببيت ثقافة بركة السبع محاضرة "الحوار الثقافي كضمانة للتواصل والبناء" ألقاها إبراهيم المؤذن، وتحدث عن التعريف المنهجي لحوار الحضارات، ومفهوم حوار الثقافات بأنه هو آلية تبادل دول وشعوب العالم وآرائها ومشكلاتها وتعيين حلول لهذه المشكلات، كما تحدث عن أهداف حوار الثقافات أعقب المحاضرة لقاء أدبي بحضور أدباء وشعراء نادي أدب بركة السبع أدار اللقاء محمد المخزنجي.

كما عقد قصر ثقافة السادات مناقشة لكتاب "أطفالنا من أين نبدأ" ألقتها هبة صبحي وتحدثت عن الأطفال وتربيتهم، حيث أن تربية الطفل من الموضوعات غاية في الصعوبة، فيجب على المربي تربيتهم وفقا لما يتوافق مع مجتمعنا، وكذلك بما يوافق أساليب العصر الحديث.

وفي سياق متصل استكمل بيت ثقافة الشهداء ورشة النحت البارز على الخشب والمقامة بالتعاون مع الإدارة العامة للفنون التشكيلية ضمن برنامج "حرفة في بيت" مدرب الورشة أسامة محمد .
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