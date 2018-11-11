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السناجل يحتفلون بـ#اليوم_العالمي_للعزاب.. ومغردون: اللهم ديمها نعمة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
منار نور
تصدر هاشتاج #اليوم_العالمي_للعُزَّاب موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تفاعل معه عدد كبير من المغردين، معبرين عن أنه لا يوجد أجمل من العزوبية، حيث إنها تعد من أجمل أنواع الحرية، وأن البقاء بلا زواج أفضل من زواج فاشل.

ودشن عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمصر وعدد من الدول العربية، هاشتاج بعنوان #اليوم_العالم _للعزاب وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من المستخدمين.

وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "ما في أجمل من العزوبية والله تاكلين ع كيفك تنامين ع كيفك تسهرين ع كيفك لا وراك مسئولية ما في أجمل من العزوبية راحة".

وغرد آخر: "الله يديمها من راحة وقل المسئوليات والمصاريف الزايدة".
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