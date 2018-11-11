ضبط 3 أشخاص يقومون بالتنقيب عن خام الذهب في مرسى علم

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 70 طريق مرسى علم/إدفو، من ضبط سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية قيادة المدعو عاطف . ر . خ - مواليد 1990 - سائق - ومقيم بأسوان ، يرافقه كلًا من عبدالرحمن . م . ع - مواليد 1993 - عامل - ومقيم بذات العنوان وأحمد . م . أ - سن 18 - عامل - ومقيم بذات العنوان ، ولا يحمل تحقيق شخصية.





وبحوزتهم عدد 12 جوال من الأحجار الصخرية التى يستخرج منها خام الذهب ، بعض العدد والأدوات المستخدمة فى عمليات التنقيب.



