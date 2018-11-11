ضبط 3 أشخاص يقومون بالتنقيب عن خام الذهب في مرسى علم

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى علم أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 70 طريق مرسى علم/إدفو، من ضبط سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية قيادة المدعو عاطف . ر . خ - مواليد 1990 - سائق - ومقيم بأسوان ، يرافقه كلًا من عبدالرحمن . م . ع - مواليد 1993 - عامل - ومقيم بذات العنوان وأحمد . م . أ - سن 18 - عامل - ومقيم بذات العنوان ، ولا يحمل تحقيق شخصية.
وبحوزتهم عدد 12 جوال من الأحجار الصخرية التى يستخرج منها خام الذهب ، بعض العدد والأدوات المستخدمة فى عمليات التنقيب.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.