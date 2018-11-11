أول رد لـ الكاف بعد الاعتداء على حافلة الأهلى قبل مواجهة الترجي

أصبح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " على موعد مع توقيع عقوبة مالية باهظة على الترجى التونسى بعد أحداث الاعتداء على حافلة الاهلى قبل انطلاق مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا بملعب رادس مساء الجمعة الماضى .



وأكد مصدر مسئول داخل الكاف أن الاتحاد الإفريقى فى الوقت الحالى يدرس الشكوى الرسمية المقدمة من الأهلى بشأن الاعتداء على حافلة اللاعبين قبل انطلاق المباراة وتعرض هشام محمد لاعب وسط المارد الأحمر إلى جروح كبيرة فى وجه .



وأضاف أن لجنة الانضباط ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة لتوضيح كافة العقوبات الموقعة على الفريق التونسي مشيرا إلى ان العقوبات ستكون مالية مع إمكانية اللعب بدون جمهور خلال اللقاءات الأولى من منافسات النسخة الجديدة لبطولة دورى الأبطال .

