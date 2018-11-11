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برلمان

برلماني: قرار الرئيس بإنشاء مركز إقليمي لـ المشروعات الصغيرة يدعم الشباب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن توصيات منتدى شباب العالم الأخير يمثل نقلة مهمة ونوعية فى مساندة رواد الأعمال وأحد صور دعم الشباب اقتصاديا.

وأضاف فى بيان صحفي اليوم أنه يوجد أكثر من 2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل فى مصر توفر أكثر من 70 % من فرص العمل المتاحة فى مصر وان دعم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أدوار الحكومة والجهات المعنية الذى يجب القيام به من اجل مساعدتها على النجاح.

وأشار زين إلى أن مشروعات ريادة الأعمال أصبحت واقعا ملموسا خلال الفترة الماضية وأن هناك نماذج مشرفة استطاعت أن تقدم أفكارا جذابة وتحقق النجاح وسط الشباب ، واصبح لهذه المشروعات فروع فى جميع المحافظات فى وقت قياسى وأن جميع الدول المتقدمة تدعم رواد الأعمال بالتمويل والدعم حتى ترى الفكرة النور

وأكد أن مشروعات ريادة الأعمال فى تطور مستمر وخلال الفترة الماضية أصبح لها وجود كبير داخل السوق المصرى وأنه من الضرورى انشاء هيئة مستقلة لريادة الاعمال لمساندتهم فى تحقيق أفكارهم وطموحاتهم على أرض الواقع وتوفير التمويل اللازم وسداد الأقساط خلال فترة زمنية طويلة وأيضا حصولهم على التراخيص اللازمة من خلال هيئة موحدة.
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