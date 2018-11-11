ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ننشر أسعار حلاوة المولد بالأسواق.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
احمد قطب _عدسة :هدير عبده
تعتبر حلوى المولد النبوى الشريف من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يحرص المصريون في هذه المناسبة على شراء حلوى المولد، وهي نوع من الحلوى تظهر في الدول الإسلامية وخاصة مصر في مناسبة المولد النبوي الشريف.

وهي نوع من الحلويات أدخلها الفاطميون، وساعدوا في نشرها لتكون هناك حلوى لكل مناسبة كنوع من التقرب من المصريين ولها عدة أنواع وأشكال مثل الملبن والفولية والفستقية والبندقية واللوزية والحمصية والسمسمية واللديدة.

في البداية يقول محمد أمين أحد تجار حلوي المولد، ان هذا العام تم اضافة اصناف جديدة من حلوي المولد النبوي بالإضافة الي الانواع المعروفة لدي المستهلكين حيث تم اضافة نوع حلوي تم تسميته بنواعم وهي تكون حلوي بالفستق والبندق واللوز الشرائح ويوجد نوع اخر يسمي مان وسوي ونوع اخر يسمي رفاله بالإضافة الي النوجة بالفستق والبندق .

واضاف ايمن سلطان تاجر حلوي ،ان الاسعار هذا العام نفس أسعار العام الماضي تقريبا لم يتم زيادتها بسبب ثبات أسعار الخامات، موضحا ان الاسعار تتراوح بين 35 و 70 جنيها للكيلو تختلف علي حسب نوع المنتج وجودته والأصناف ان كانت عادية او بالمكسرات موضحا ان حركة البيع والشراء هذا العام متوسطة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أحمد ثابت أحد تجار الحلوى ان هذا العام يشهد اضافة اربع اصناف جديدة من حلوي المولد مثل الملبن التركي واشكال جديدة في جوز الهند مشيرا الي ان الاسعار هذا العام لا تختلف عن العام الماضي حيث ان كيلو الحلوى السادة ب 30 جنيها وكيلو الحلوى المشكل بالمكسرات ب 65 جنيها ويقوم المستهلك باختيار أنواع محددة ويتم حساب اسعارها.
loading...

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين توجه رسالة للمواقع الإلكترونية

أطعمة بمفعول الأنسولين لا تغفلى تناولها لضبط السكر

لحظة هروب ويل سميث وليدي جاجا من حرائق كاليفورنيا.. فيديو

بوتين يصل باريس للمشاركة في الذكري الـ100 للحرب العالمية الأولى

%63 من قراء صدى البلد يؤيدون مشروع قانون تأجير الشقق بإذن من الشرطة

أسعار الذهب اليوم

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد ينشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

فيديو لسفير قطر مع قيادي بحماس يثير ضجة على مواقع التواصل

سيناريو مرعب عن نهاية العالم

ليفربول يستدرج فولهام في مهمة سهلة للوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي

إحباط محاولة انقلاب عسكري في ألمانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

فيديو

سامي زكي: حقن دواجن المزارع بالهرمونات.. شائعة
الزراعة تكشف تفاصيل قانون منع بيع الدواجن الحية
الزراعة: إنتاج الدواجن في مصر يحقق 95% من الاكتفاء الذاتي
تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة
داليا أيمن: تخفيض حوادث الطرق يتطلب 3 عناصر مهمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟