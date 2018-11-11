ننشر أسعار حلاوة المولد بالأسواق.. فيديو

تعتبر حلوى المولد النبوى الشريف من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يحرص المصريون في هذه المناسبة على شراء حلوى المولد، وهي نوع من الحلوى تظهر في الدول الإسلامية وخاصة مصر في مناسبة المولد النبوي الشريف.



وهي نوع من الحلويات أدخلها الفاطميون، وساعدوا في نشرها لتكون هناك حلوى لكل مناسبة كنوع من التقرب من المصريين ولها عدة أنواع وأشكال مثل الملبن والفولية والفستقية والبندقية واللوزية والحمصية والسمسمية واللديدة.



في البداية يقول محمد أمين أحد تجار حلوي المولد، ان هذا العام تم اضافة اصناف جديدة من حلوي المولد النبوي بالإضافة الي الانواع المعروفة لدي المستهلكين حيث تم اضافة نوع حلوي تم تسميته بنواعم وهي تكون حلوي بالفستق والبندق واللوز الشرائح ويوجد نوع اخر يسمي مان وسوي ونوع اخر يسمي رفاله بالإضافة الي النوجة بالفستق والبندق .



واضاف ايمن سلطان تاجر حلوي ،ان الاسعار هذا العام نفس أسعار العام الماضي تقريبا لم يتم زيادتها بسبب ثبات أسعار الخامات، موضحا ان الاسعار تتراوح بين 35 و 70 جنيها للكيلو تختلف علي حسب نوع المنتج وجودته والأصناف ان كانت عادية او بالمكسرات موضحا ان حركة البيع والشراء هذا العام متوسطة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.



وأوضح أحمد ثابت أحد تجار الحلوى ان هذا العام يشهد اضافة اربع اصناف جديدة من حلوي المولد مثل الملبن التركي واشكال جديدة في جوز الهند مشيرا الي ان الاسعار هذا العام لا تختلف عن العام الماضي حيث ان كيلو الحلوى السادة ب 30 جنيها وكيلو الحلوى المشكل بالمكسرات ب 65 جنيها ويقوم المستهلك باختيار أنواع محددة ويتم حساب اسعارها.