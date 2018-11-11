وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام بالأقصر.. صور

أطلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، خلال لقائها المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبحضور قيادات الصحة بالوزارة والدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، وعدد من مسئولي مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، مبادرة الوسام التي تهدف إلى مكافئة أقسام تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية والمستشفيات.





يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية السكانية التي تتبناها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ المبادرة في محافظات الصعيد.



