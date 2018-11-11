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محافظات

وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام بالأقصر.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
شمس يونس
أطلقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، خلال لقائها المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبحضور قيادات الصحة بالوزارة والدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، وعدد من مسئولي مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، مبادرة الوسام التي تهدف إلى مكافئة أقسام تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية والمستشفيات.

يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية السكانية التي تتبناها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبدأ المبادرة في محافظات الصعيد.

وتهدف المبادرة إلى زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند السيدات وخفض معدل المواليد، ووعد المحافظ بدعم المبادرة.
وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام بالأقصر.. صور
وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام بالأقصر.. صور
وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام بالأقصر.. صور
وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام بالأقصر.. صور
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