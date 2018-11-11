حيل سريعة لمحاربة رائحة الفم الكريهة بسرعة لا تتوقعينها

تعانى من رائحة الفم الكريهة وتشكل لك الكثير من الإزعاج.. يمكنك محاربتها بمجموعة حيل سهلة وسريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..



1- اعتمدي على الأعشاب المعطرة مثل زيت الزعتر الأساسي وهو يخلصك من ترسبات الأسنان والتسوس، وهما مشكلتان قد تؤديان إلى ظهور رائحة الفم الكريهة فقط من خلال تناول مغلى الزعتر يوميا.



2- عليك مضغ البقدونس فهو يحفز رائحة الفم الكريهة ويعد معطرًا طبيعيًا للفم بفضل احتوائه على الكلوروفيل.



3-نظفي أسنانك ولسانك مرتين يوميًا واستخدمي خيط تنظيف الأسنان مرة يوميًا لكي تمنعي تكون البكتيريا المسببة لرائحة الفم المزعجة.



4 - تجنبي تناول القهوة فهى غالبًا تكون البكتيريا على اللسان أو الأسنان أو عن حدوث التسوس والتهابات اللثة.



5- قد تكون رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية والزكام أو حرقة المعدة.