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مرأة

حيل سريعة لمحاربة رائحة الفم الكريهة بسرعة لا تتوقعينها

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من رائحة الفم الكريهة وتشكل لك الكثير من الإزعاج.. يمكنك محاربتها بمجموعة حيل سهلة وسريعة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى..

1- اعتمدي على الأعشاب المعطرة مثل زيت الزعتر الأساسي وهو يخلصك من ترسبات الأسنان والتسوس، وهما مشكلتان قد تؤديان إلى ظهور رائحة الفم الكريهة فقط من خلال تناول مغلى الزعتر يوميا.

2- عليك مضغ البقدونس فهو يحفز رائحة الفم الكريهة ويعد معطرًا طبيعيًا للفم بفضل احتوائه على الكلوروفيل.

3-نظفي أسنانك ولسانك مرتين يوميًا واستخدمي خيط تنظيف الأسنان مرة يوميًا لكي تمنعي تكون البكتيريا المسببة لرائحة الفم المزعجة.

4 - تجنبي تناول القهوة فهى غالبًا تكون البكتيريا على اللسان أو الأسنان أو عن حدوث التسوس والتهابات اللثة.

5- قد تكون رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية والزكام أو حرقة المعدة.
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