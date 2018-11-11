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برلمان

فوز سيناوية بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
ايمن محمد
فازت ابتهال الملاح الشهيرة بهالة الملاح بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد ممثلة سيناء كأول سيناوية تفوز بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد وقد حصلت على ١٣٣٠ صوتا انتخابيا فى الانتخابات التى جرت أمس الأول بمقر الحزب.

تشغل الملاح منصب أمينة المرأة بحزب الوفد بجنوب سيناء وهى طوال حياتها تنتمى لحزب الوفد وتشارك بقوة فى الأعمال الاجتماعية والسياسية بجنوب سيناء.

أكدت الملاح أنها سعيدة بنجاحها في انتخابات الهيئة العليا للحزب، مشيرة إلى أنها سوف تسعى دائما لنشر سياسة حزب الوفد في جنوب سيناء.
فوز سيناوية بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد
فوز سيناوية بعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد
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