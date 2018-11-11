التحالف الدولي يعلن قتل 35 داعشيا بجبال خناوكة في صلاح الدين بالعراق

أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الأحد مقتل 35 داعشيا بينهم قياديون , وذلك في ضربات جوية في جبال خناوكة بمحافظة صلاح الدين العراقية.



وقالت قوات التحالف - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إن "قوات الأمن العراقیة وجھاز مكافحة الإرھاب العراقي، وبدعم من قوات التحالف، نفذت عدة ضربات على أھداف لداعش في جبال خانوكة في محافظة صلاح الدین".



وأضاف ، أن "الغارات أسفرت عن مقتل خمسة من كبار قادة داعش ، إضافة الى أكثر من 30 إرھابيا من داعش"، لافتا إلى أن "القادة الذین قتلوا في الغارة كانوا مسؤولین على الإشراف عن العملیات التي یتم تنفیذھا في محافظات صلاح الدین وكركوك ونینوي ومنطقة شمال الأنبار".



وتابع أن " عناصر داعش قامت أيضا بعملیات تفجیر من خلال عجلات مفخخة في الشرقاط والقیارة ، مما تسبب بوقوع إصابات بين المدنیین، بالإضافة إلى العدید من الھجمات التي استھدفت قوات الأمن العراقیة والمدنیین والبنیة التحتیة في محافظتي صلاح الدین وكركوك".



وأكد التحالف أنه يتخذ التدابیر الاستثنائیة لتجنب وقوع الإصابات بین المدنیین ، ویستخدم إجراءات صارمة للحد من المخاطر التي قد یتعرض لھا المدنیون ، كما أكد مواصلته الالتزام بالعمل مع وإلى جانب قوات الأمن العراقیة ، لتحقیق الھزیمة على داعش والمساعدة في تھیئة الظروف لعملیات الاستقرار في العراق وسوریا.





