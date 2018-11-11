جراح عالمي بأسيوط لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان.. يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم ، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".





محافظة أسيوط: جامعة أسيوط تستقبل جراحا عالميا لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان





محافظة بني سويف: الكشف على 1104 مرضى بقافلة صحية بمركز الواسطي





محافظة الغربية: ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وسلع غذائية فاسدة





محافظة الوادي الجديد: بدء تنفيذ حملة "رسول الإنسانية" احتفالًا بالمولد النبوي الشريف





محافظة القليوبية: صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "عرب سري" في طوخ



