جراح عالمي بأسيوط لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان.. يتصدر أخبار المحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم ، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".
محافظة أسيوط: جامعة أسيوط تستقبل جراحا عالميا لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان
محافظة بني سويف: الكشف على 1104 مرضى بقافلة صحية بمركز الواسطي
محافظة الغربية: ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وسلع غذائية فاسدة
محافظة الوادي الجديد: بدء تنفيذ حملة "رسول الإنسانية" احتفالًا بالمولد النبوي الشريف
محافظة القليوبية: صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "عرب سري" في طوخ
محافظة الاسكندرية: المحافظ يكلف السكرتير العام بالتعامل مع حادث سقوط شرف عقار المنشية.