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جراح عالمي بأسيوط لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان.. يتصدر أخبار المحافظات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
الجراح العالمى البروفيسير
الجراح العالمى البروفيسير نادر حنا
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم ، الأحد، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس".

محافظة أسيوط: جامعة أسيوط تستقبل جراحا عالميا لإجراء جراحات لمرضى الأورام بالمجان

محافظة بني سويف: الكشف على 1104 مرضى بقافلة صحية بمركز الواسطي

محافظة الغربية: ضبط ملح طعام غير صالح للاستهلاك وسلع غذائية فاسدة

محافظة الوادي الجديد: بدء تنفيذ حملة "رسول الإنسانية" احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

محافظة القليوبية: صحة القليوبية تنظم قافلة طبية لقرية "عرب سري" في طوخ

محافظة الاسكندرية: المحافظ يكلف السكرتير العام بالتعامل مع حادث سقوط شرف عقار المنشية.
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