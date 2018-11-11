مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز طنطا ويشدد على الانضباط.. صور

تفقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية اليوم الخدمات والأقوال الأمنية بمركز طنطا وذلك فى إطار الوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة فى ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.





والتقى الضباط مع الأفراد والمواطنين وإفهامهم بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم .





كما عقد مدير الأمن لقاء مع الضباط بالمركز مشدد على حسن معاملة المواطنين ، وعدم قبول أي تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف في استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان .





وأكد مدير الأمن ضرورة المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات .





كما وجه مدير أمن بتطوير وتفعيل دور الأكمنة وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أي تجاوزات من أي نوع .





وأكد مدير الأمن علي القوات بأهمية اليقظة والجاهزية باستمرار لمواجهة كافة المواقف الأمنية الطارئة خلال الشهر الكريم وخاصة وقت الإفطار .





وشدد مدير الأمن على دقة فحص كافة المترددين على المواقع الشرطية ودقة ملاحظة المارة وحظر تراكى اية سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية مشددا علي إجراءات ترحيل المساجين وتكثيف التأمين أثناء خروجهم وعودته .





ووجه مدير الأمن بالعمل علي تسهيل الإجراءات للمواطنين في إطار القانون والعمل علي إنهاء أي أوراق للمواطنين في أسرع وقت وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني واحترام حقوق الإنسان.



