خلل تقني يوقف هواتف آيفون عن العمل.. وأبل ترد

أوضحت شركة "أبل" الأمريكية أن هناك مشكلة كبيرة تعاني منها الهواتف النقالة الخاصة بها لإصدار "آيفون x " وحاسب "ماك بوك برو".



وأفادت الشركة بأن هناك قصورا في عمل الشاشة الخاصة بهاتف "آيفون أكس"، وهو أن الشاشة تتوقف عن العمل لفترة مؤقتة، بما في ذلك خاصية "اللمس"، بحسب ما نشرت مجلة "فورتشن" الأمريكية.



أما بالنسبة لحاسب "ماك بوك برو" نسخة الـ 13 بوصة، تعاني من خلل تقني أيضًا وتوقف القرص الصلب عن العمل، لذلك عرضت "أبل" على أصحاب "آيفون X" و"ماك بوك برو" استبدال المنتجات التالفة بصورة مجانية، أو إصلاحها.



واتخذت "أبل" هذا القرار بعد أن اشتكى المستخدمون من وجود خلل بهاتف "آيفون X"، وبعض نسخ من حاسب "ماك بوك برو".