بعد خسارته أغلبية الكونجرس.. ترامب يحاول الظهور في صورة الزعيم من فرنسا.. الرئيس الأمريكي يسعى لإبراز قوته بالمشاركة في مئوية الحرب العالمية الأولى.. واتهامات لترامب بعدم احترام جنود بلاده

زيارة الرئيس الأمريكي لفرنسا تمنحه فرصة إبراز قيادته بعد خسارته مجلس النواب

ترامب: نريد أن نساعد أوروبا لكن عليها أن تكون عادلة

الرئيس الأمريكي يحث دول الناتو على المساهمة بشكل أكبر في الإنفاق على الدفاع

بعد أن كشفت نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ فقط، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبتعد عن هذا الخلاف الداخلي وذهب كي يذكر العالم بأنه لا يزال الزعيم.وقالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، في تقرير مطول لها، إن زيارة الرئيس الأمريكي، التي تستمر يومين، إلى فرنسا والتي شملت اجتماعات مع نظيره الفرنسي إيمانول ماكرون إلى جانب حفل للاحتفال بمرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى، تعطي ترامب فرصًا كبيرة لإبراز قيادته العامة بعد أن تعرض للتوبيخ السياسي الأشد خطورة على رئاسته منذ توليه السلطة.وذكرت "بوليتيكو" أن ترامب سرعان ما أكد خلال أول تفاعل له مع ماكرون صباح يوم السبت، على زعامته، حيث حث دول الناتو على المساهمة بشكل أكبر في الإنفاق على الدفاع، وهي نقطة ركز عليها طوال فترة رئاسته.وأضافت المجلة أن ترامب قال قبل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي منفردًا في قصر الإليزيه: "نريد أن نساعد أوروبا لكن عليها أن تكون عادلة، الإسهام حاليا في العبء يقع بشكل كبير على الولايات المتحدة".وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه قبل عقد الجلسة الخاصة بهم، ذكر ترامب أسماء بعض الشخصيات المفضلة لديه للحديث عن القوة العسكرية للولايات المتحدة، فهذا موقف آخر لمحاولة إظهار القوة في ضوء مجموعة التحديات التي يواجهها الآن داخل بلاده.وقال ترامب للصحفيين: "لذلك، نحن نعيد بناء جيشنا، لقد وافقنا على 716 مليار دولار، في العام الماضي، كان لدينا 700 مليار دولار، نحن نعيد بناء جيشنا على أكمل وجه مواكبًا للأحدث والأعظم، إلا أن العديد من عمليات التحقق من الأرقام أظهرت أن أرقام ترامب لا تعكس بدقة الإنفاق العسكري الفعلي".وحتى الآن، لا يملك ترامب أي خطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما كان كلاهما في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الرئيس الأمريكي أشار إلى أنهما أنهما سيجتمعان في مجموعة العشرين في بوينس آيرس في وقت لاحق من هذا الشهر.وأوضحت المجلة الأمريكية أن جدول الرئيس الأمريكي لم يكن به متسع من الوقت لإجراء محادثات عميقة مع قادة العالم أثناء وجوده في فرنسا.وقد تعرض ترامب لانتقادات واسعة عبر الإنترنت، أمس، السبت، من خبراء في السياسة الخارجية ومؤرخين للحرب ومسئولين حكوميين سابقين لإلغاء زيارته المقررة لمقبرة حرب أمريكية تحوي رفات جنود أمريكيين توفوا في الحرب، وأرجع البيت الأبيض سبب إلغاء الزيارة إلى الطقس الممطر، بينما تم تصوير قادة العالم الآخرين في العديد من النصب التذكارية، ما دفع الكثيرين لاتهام ترامب بعدم احترام جنود بلاده المشاركين في الحرب، بعد إلغاء تلك الزيارة.واختتمت "بوليتيكو" تقريرها بأنه من الواضح أن هذه الرحلة التذكارية أتاحت لترامب فرصَا كبيرة لالتقاط الصور دون أن يتوفر الكثير من الوقت على الأسئلة الصعبة من قادة العالم الآخرين او الصحافة.ويشارك أكثر من 70 زعيما من دول العالم في احتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهدت فرنسا تأمينا غير مسبوق استعدادا لتلك الاحتفالات.