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ثقافة

افتتاح معرض الكويت للكتاب تحت شعار القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية الأربعاء المقبل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:01 م
معرض الكويت للكتاب
معرض الكويت للكتاب
أ ش أ
افتتح وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري الأربعاء المقبل، فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لمعرض الكويت للكتاب، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح خلال الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر الجاري.
وقال مدير معرض الكويت للكتاب سعد العنزي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب -إن المعرض سيحتفى هذا العام بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، مشيرا إلى أنه من خلال دعم الكويت الثقافي والسياسي، سيكون هناك جناحا خاصا للقدس كمشاركة من الكويت ( أميرا وحكومة وشعبا ) للأشقاء الفلسطينيين، في حين سيكون وزير الثقافة الفلسطيني، ضيفا خلال افتتاح الجناح وسيلقى محاضرة حول القدس.
وأوضح أن 505 دور نشر من 26 دولة عربية وأجنبية ستشارك في فعاليات المعرض هذا العام، حيث يبلغ عدد الإصدارات المشاركة 87 ألفا و246 إصدارا متنوعا، ما بين الأدب والاقتصاد والعلوم والجغرافيا والمجلدات والقواميس، بالإضافة إلى كتب الأطفال، والتي تبلغ 23 ألفا و126 كتابا.
وقال إن المعرض سيتضمن هذا العام جناحا للأطفال، يقدم برنامجا حافلا وورش عمل، وندوات صغيرة للأطفال على مدى أيام المعرض، بالإضافة إلى وجود قراءة للقصة لإمتاع الأطفال وتعليمهم شغل أوقات فراغهم في هوايات مفيدة.
كما أشار إلى أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - وفي إطار دعمه لدور النشر الشبابية - حرص على قبول أكبر عدد منهم من داخل الكويت، وكذلك من خارجها، تشجيعا للشباب العامل في الحقل الثقافي، لافتا إلى أن المعرض سيشهد دور نشر شبابية تظهر لأول مرة بمعرض الكويت للكتاب.
كما لفت العنزي إلى أنه سيفتتح أيضا معرضا للفنون التشكيلية والعمارة، وآخر لفنون التصوير الفوتوغرافي لنخبة من مصوري الكويت، بالإضافة إلى معرض لرسوم الكاريكاتير، في حين ستحظى إدارة الآثار بجناح خاص في المعرض، ليستطيع الجميع من خلاله الاطلاع على أحدث المكتشفات الأثرية في الكويت، ومسار البعثات الأثرية المشاركة في عمليات التنقيب الأثري في مختلف مناطق الكويت.
وأشار مدير معرض الكويت للكتاب سعد العنزي، إلى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستشارك في المعرض بجناح خاص يعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوت، وعالم الرؤى البصرية العلمية، فضلا عن برنامج ثقافي مميز خلال أيام المعرض.


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