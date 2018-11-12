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محافظات

الثلاثاء القادم مكتبة مصر العامة ببورسعيد تستضيف وكيل الهيئة الوطنية للإعلام

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 02:27 ص
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة ببورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أكد ممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة فرع بورسعيد استضافة المكتبة جمال الشاعر وكيل اللجنة الوطنية للإعلام يوم الثلاثاء 13 نوفمبر.

وقال التابعي إن استضافة الشاعر تأتي في إطار الأمسية الشعرية التي ينظمها فرع مكتبة مصر العامة ببورسعيد تحت عنوان لآلئ الكلمات على شاطئ الابداع.

ونوه التابعي أن الأمسية تأتي ضمن عدة فاعليات تنظمها المكتبة تستضيف خلالها قمم الابداع في العديد من المجالات الفنية و الإعلامية والثقافية وكبار كتاب مصر.

ولفت مدير مكتبة مصر إلى أنه يكفي أن ضيف الأمسية هذا الأسبوع جمال هو الاعلامي محمد عبدالفتاح الشاعر (مصر) ولد عام 1956 في دكرنس - محافظة الدقهلية - مصر والحاصل على بكالوريوس تجارة - قسم إدارة الأعمال عام 1978, ثم درس الإعلام.

وعن رحلة عمل الشاعر قال مدير المكتبة عمل الشاعر مذيعًا بإذاعة صوت العرب من عام 80 - 1983 ومذيعًا بالتلفزيون من سنة 1983. كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية, ومقدمًا لعدد من البرامج المنوعة مثل أوبرا, وشعر وشعراء, ومهرجان رمضان, وأماني وأغاني, والعزف بالكلمات. كما عمل رئيسًا لقسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وأفاد التابعي أن الشاعر شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والشعرية في القاهرة وبغداد وجدة وغيرها ونشر العديد من قصائده في الدوريات الآتية: الأهرام, والإذاعة, والشرق الأوسط, والمجلة العربية دواوينه الشعرية : أصفق أو لا أصفق 1987. - ضحكت فأشعلت الحرائق 1996 - المماليك يأكلون البيتزا 2000.

ووجه التابعي الدعوة إلي جميع المهتمين بالثقافة والأدب من أبناء بورسعيد و المحافظات المجاورة لحضور الأمسية بمكتبة مصر العامة بشارع طرح البحر ببورسعيد.
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