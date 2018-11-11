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أخبار البلد

بنك الطعام يوقع بروتوكول تعاون مع أحد الفنادق للاستفادة من الطعام المهدر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أن نحو 1.3 مليار طن سنويًا من الأغذية الصالحة للاستهلاك يتم إهدارها دوليا، وأن نسبة الطعام المهدر عالميا من المواد الغذائية الخمس الأهم للتغذية السليمة نحو 42% سنويًا تقريبًا .

وتعتبر مصر من أعلى الدول في نسب نفايات الطعام بواقع 73 كيلوجراما من إجمالي النفايات السنوية من الغذاء العالمي للشخص الواحد، وطبقًا لدراسة أجراها مركز Center for Food & Nutrition Barilla (BCFN)، تأتي مصر في المركز السادس عشر بين 25 دولة الأعلى إهدارا للطعام بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها.

وأكد بنك الطعام أنه لمواجهة هدر الطعام في مصر أطلق عدة مبادرات لتوعية الناس والمنظمات، ومختلف الجهات التعليمية، كما قام بوضع دليل محترف لعدم هدر الطعام وكيفية تداول الطعام المطهو، وذلك لتطبيقه في الفنادق والمطاعم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية.

وقام بنك الطعام المصري بتوقيع بروتوكول تعاون بينه وبين أحد الفنادق للمساهمة في بعض البرامج الخيرية، على أن يتبرع الفندق بما يتوفر عنده من وجبات مطهية لم تمسها يد أو مواد خام غذائية أو مستلزمات فندقية، بالإضافة إلى الملاءات والمفروشات التي تكون بحالة جيدة ليتم توزيعها على الحالات المستحقة والمدروسة المدرجة بقاعدة بيانات بنك الطعام، فضلًا عن أنه تم الاتفاق على أن يقوم فريق متخصص من الفندق بتدريب القادرين على العمل من الحالات المستحقة وذوي الاحتياجات الخاصة على الأعمال الفندقية وتعيين من يصلح منهم.

ويعتبر تأهيل المستحقين لسوق العمل وتوظيفهم برنامجا من البرامج التنموية التي يقوم بها بنك الطعام المصري ومنها أيضًا برنامج التغذية المدرسية، والذي يساهم في حل مشكلة سوء التغذية عند التلاميذ ومشكلة التسرب من التعليم، وبرنامج محو الأمية والذي يواجه مشكلة ارتفاع نسبة الأمية في مصر.
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