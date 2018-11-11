تعرفي على السن المناسب لإعطاء مصل الأنفلونزا لطفلك

مع كثرة الإصابة بأعراض البرد والأنفلونزا المزعجة يخشى الكثيرون من الإصابة ويتساءلون عن مدى جدوى المصل وهل يصلح لمرضى الحساسية من الأطفال والمرأة الحامل.





وفقا لموقع "هيلث " يصاب الكثير من الأطفال ببعض نزلات البرد بعد أيام من تلاقيهم المصل ولم تظهر عليهم الأعراض وتعتقد بعض الأمهات أن المصل هو سبب العدوى وهذا غير صحيح لكنه فى المقابل يحمى المصل الطفل من توابع الأنفلونزا مثل أمراض الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية وويمنح التطعيم مناعة في 70 – 90%.





أشار التقرير إلى أن مصل الأنفلونزا يشبه أي تطعيم قد تظهر له أعراض جانبية كألم في موضع أخذ الحقنة أو احمرار للجلد أو سخونية وتنتهي عادة خلال يومين يشير إلى أن أنسب وقت للتطعيم ضد فيروس الإنفلونزا خلال العام يكون قبل وفى أثناء فصل الشتاء.





ويصلح المصل للأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يتم أخذ نصف الحقنة (0.25 مل) فى العضل، وبالنسبة للأطفال الذين يتم إعطاؤهم مصل الإنفلونزا للمرة الأولى فإنه يفضل إعطاء جرعة تأكيدية ثانية بعدالجرعة الأولى بشهر.



