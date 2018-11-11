ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تعرفي على السن المناسب لإعطاء مصل الأنفلونزا لطفلك

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
لمياء الياسين
مع كثرة الإصابة بأعراض البرد والأنفلونزا المزعجة يخشى الكثيرون من الإصابة ويتساءلون عن مدى جدوى المصل وهل يصلح لمرضى الحساسية من الأطفال والمرأة الحامل.

وفقا لموقع "هيلث " يصاب الكثير من الأطفال ببعض نزلات البرد بعد أيام من تلاقيهم المصل ولم تظهر عليهم الأعراض وتعتقد بعض الأمهات أن المصل هو سبب العدوى وهذا غير صحيح لكنه فى المقابل يحمى المصل الطفل من توابع الأنفلونزا مثل أمراض الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية وويمنح التطعيم مناعة في 70 – 90%.

أشار التقرير إلى أن مصل الأنفلونزا يشبه أي تطعيم قد تظهر له أعراض جانبية كألم في موضع أخذ الحقنة أو احمرار للجلد أو سخونية وتنتهي عادة خلال يومين يشير إلى أن أنسب وقت للتطعيم ضد فيروس الإنفلونزا خلال العام يكون قبل وفى أثناء فصل الشتاء.

ويصلح المصل للأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يتم أخذ نصف الحقنة (0.25 مل) فى العضل، وبالنسبة للأطفال الذين يتم إعطاؤهم مصل الإنفلونزا للمرة الأولى فإنه يفضل إعطاء جرعة تأكيدية ثانية بعدالجرعة الأولى بشهر.

أما عن الحالات التي يجب عليك الامتناع فيها عن تطعيم طفلك إن كان طفلك يعالج من مرض آخر باستخدام الكورتيزون لعدم جدوى التطعيم أو إن كان الطفل يعاني من أمراض ضعف المناعة أو أي نوع من السرطان و إن كان الطفل يعاني من حساسية شديدة ضد بعض الأدوية واللقاحات والأطعمة.
loading...

ترشيحاتنا

أسماء مصطفى تكشف عن أجر مجدي شطة مقابل عمل حوار صحفي.. فيديو

حميدة ولبلبة واللوزي يغادرون إلى باريس لإحياء ذكرى يوسف شاهين.. صور

كبير الأثريين يكشف أغرب ماتم اكتشافه في مقبرة الحيوانات بسقارة.. فيديو

السناجل يحتفلون بـ#اليوم_العالمي_للعزاب.. ومغردون: اللهم ديمها نعمة

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

اصطحاب الهاتف الذكي إلى الحمام يهدد بنقل الأمراض ..فيديو

قادة العالم يصطفون انتظارا لوصول بوتين مئوية الحرب العالمية الأولى.. فيديو

وزير التموين: تحويل الدعم لنقدي بعد الحوار مع البرلمان

مشروب عجيب لتنحيف الخصر في وقت قصير دون جهد

تعرف على أول مباراة يخوضها الأهلي عقب خسارته اللقب الأفريقي

المصيلحى: ساكنو الكومباوند وأصحاب السيارات الفارهة لا يستحقون بطاقة التموين

حقيقة اعتزال أحمد فتحي نجم الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

فيديو

موقف محرج لماكرون عندما حاول تقبيل زوجة أردوغان.. فيديو
شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى فولهام
الزراعة: فتح الأسواق اليابانية أمام المحاصيل المصرية دليل على الجودة
نصر سالم: حروب الجيل الرابع تستغل المنح الدراسية لتجنيد الشباب.. فيديو
وزير البنرول: مستمرون في توصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟