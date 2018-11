درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة من الصور لها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تكشف عن إطلالتها في مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي اختتمت فعالياته أمس، السبت.



وظهرت درة بفستان أبيض طويل مكشوف من الساق مع مجوهرات، أضافت مزيدا من الأناقة إطلالتها.



وحققت حكاية "حبيبة أمها" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، نجاحا كبيرا والتي تقوم ببطولته درة مع الفنانة القديرة إنعام سالوسة.

























View this post on Instagram



























#jcc #closingceremony #actress Dress @ahmedtalfit Jewelry @michaelorojewellery MUA @steevy_aymen Thank you @nasraoui_khaled #dorra_zarrouk #cinema #mystyle

A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Nov 11, 2018 at 12:55am PST