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محافظات

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:13 م
صدى البلد
همت الحسينى
زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم مدينة المطرية تفقد خلالها عددًا من الإدارات بمجلس مدينة المطرية.

وأبدى شاروبيم عددًا من الملاحظات كما التقى بعدد من المواطنين الذين قدموا شكاوى مما يعانوه من مشكلات مختلفة بالمدينة إضافة إلى الحالات الإنسانية التى تحتاج الرعاية.

وأعطى شاروبيم توجيهاته لمديري الإدارات بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وعمل حصر شامل بالطلبات المقدمة والطلبات التى لم يتم الاستجابة لها وعرضها عليه. 

كما طلب شاروبيم نائب رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بما يجري في شوارع المطرية من شكاوى ومشكلات ورفع مستوى النظافة بالمدينة
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين
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