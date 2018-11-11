محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ المطرية: الأولوية لحل مشاكل المواطنين

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم مدينة المطرية تفقد خلالها عددًا من الإدارات بمجلس مدينة المطرية.





وأبدى شاروبيم عددًا من الملاحظات كما التقى بعدد من المواطنين الذين قدموا شكاوى مما يعانوه من مشكلات مختلفة بالمدينة إضافة إلى الحالات الإنسانية التى تحتاج الرعاية.





وأعطى شاروبيم توجيهاته لمديري الإدارات بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وعمل حصر شامل بالطلبات المقدمة والطلبات التى لم يتم الاستجابة لها وعرضها عليه.



