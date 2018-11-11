تجديد حبس متهم لحيازته 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، تجديد حيس متهم فى قضية سرقة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 23 تذكرة استروكس اثناء عرضه على المحكمة لنظر تجديد حبسه.





وكانت قررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس متهم في قضية سرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب العثور بحوزته على 23 تذكرة استروكس أثناء عرضه على المحكمة لنظر تجديد حبسه.





وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير فني بها.





وأثناء مرور الأمين محمد البنا من مباحث محكمة جنوب القاهرة، اشتبه في تصرفات وأفعال أحد المتهمين، القادمين من حجز قسم شرطة المقطم، وبصحبته قوة ترحيلات القسم، لعرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه في قضية سرقة، وعقب تفتيشه احترازيا، عثر بحوزته على 23 تذكرة استروكس.



