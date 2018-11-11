ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة عشرات الطلاب الفلسطينيين عقب اقتحام سلطات الاحتلال لمدارس بالخليل

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب عشرات الطلاب الفلسطينيين وأحد المعلمين في مدرسة طارق بن زياد بالخليل جنوب الضفة الغربية، اليوم /الأحد/ بحالات اختناق وإغماء، جراء اقتحام سلطات الاحتلال لفعاليات إحياء الذكرى 14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

وأكد مدير مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين علي ارفاعية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة خلال الفعاليات الصباحية، وفعالية إحياء الذكرى 14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوبهم؛ ما أدى إلى إصابة عشرة طلاب ومعلم بحالات اختناق وإغماء، وتم معالجتهم ميدانيا.

يذكر أن مدرسة طارق تقع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وهي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال نتيجة الاحتكاك اليومي مع المواطنين.

في سياق آخر وفي بيت لحم، أصيب اليوم عشرات الطلاب بحالات اختناق، عقب استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال، في بلدة تقوع وقرية دار صلاح في بيت لحم.

وقال الناشط الإعلامي صبري جبريل، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاه مسيرة لطلبة المدارس في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية، إحياء للذكرى 14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.
وأضاف جبريل، إن الدوام الدراسي لم ينتظم بسبب المواجهات العنيفة، مشيرا إلى أن الاحتلال أغلق المدخلين الغربي الرئيسي والشمالي للبلدة.
يشار إلى أن الاحتلال يغلق مداخل بين الفينة والأخرى بزعم رشق سيارات المستوطنين بالحجارة.
كما اندلعت مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي لقرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال، مدخل دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج.

وقال نائب رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل فواز البرغوثي، إن دوريات الاحتلال منعت المواطنين والمركبات من المرور، مشيرا إلى أن هذه السياسة والعقوبات الجماعية أصبحت تمارس يوميا بحق أهالي القرية، بالإضافة للاقتحامات اليومية ، كما يعرقل الاحتلال حركة المركبات في المنطقة منذ فترة طويلة.


loading...

ترشيحاتنا

سامي زكي: حقن دواجن المزارع بالهرمونات.. شائعة

خطايا الكاف السبع حرمت الأهلي من التتويج باللقب الإفريقى.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يحدد 60 ألف مشجع لمباراة المنتخب أمام تونس

الصين تطالب بتضمين اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية في نظام التعليم المصري

رانيا هاشم تكشف عن خطر قادم يهدد مستقبل الإعلاميين.. فيديو

تقارير مغربية: وليد أزارو قرر الرحيل عن الأهلي

السناجل يحتفلون بـ#اليوم_العالمي_للعزاب.. ومغردون: اللهم ديمها نعمة

ضبط شخص يستولى على بيانات المواطنين السرية ويبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

فيديو لسفير قطر مع قيادي بحماس يثير ضجة على مواقع التواصل

الأرصاد توضح احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

فيديو

التعليم: إغلاق المدرسة غير المرخصة وتوزيع طلابها على المدارس المجاورة.. فيديو
وزير التموين يحذر: شطب أي بطاقة بها أخطاء خلال شهر
عادل الغضبان: المنظومة الجديدة للتأمين الصحي حلم وتحقق.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي .. بث مباشر
المصرية المعتدى عليها في الكويت: لن أتنازل عن حقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟