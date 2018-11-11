مقتل 12 من قوات الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان على قاعدة للجيش

أعلن مسئول أفغاني مقتل 12 فردا من قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة صغيرة للجيش الأفغاني في إقليم "بغلان" الواقع شمالي البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، عن رئيس مجلس الإقليم سفدر محسني قوله إن متمردي طالبان اختطفوا جنديين اثنين وأصابوا 3 آخرين في الهجوم الذي بدأ في وقت متأخر أمس، مضيفا أن مسلحي الحركة أحرقوا القاعدة قبل أن يقوموا بزرع قنابل حولها؛ ما أدى إلى مصرع أربعة من شيوخ القبائل الذين جاءوا للمساعدة في جمع الجثث.



وأعلنت الحركة مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها استولت على ذخائر من القاعدة.





