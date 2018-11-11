ورشة عمل ببورسعيد حول تطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية

عقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، اليوم الأحد، بالتنسيق مع معهد تدريب الموانئ، ورشة عمل تناقش القدرات التنافسية للموانئ المصرية وسبل تطويرها.





وأكد الدكتور اأكرم سليمان عميد معهد الموانئ أن الورشة تأتي في إطار المشروع المتكامل الذي تتبناه الحكومة المصرية نحو أسس تطوير الموانئ المصرية





وأضاف "سليمان" أن الورشة اهتمت بدعوة العاملين في مجال الموانئ واللوجستيات للمشاركة بالأفكار والرؤى والتصورات.





من جانبها قالت الدكتورة أمل عصفور عميد كلية النقل الدولي إن الهدف من الورشة اجتماع كل أصحاب المصالح ذوى الصلة بقطاع الموانئ والنقل واللوجستيات لعقد مجموعة من الجلسات لبحث أسس التطوير للموانئ المصرية من خلال استعراض الواقع الفعلي وعمل تحليل رباعي لواقع الموانئ وبيئة النقل المصرية والعالمية.





وأشارت أمل عصفور إلي أن نتائج الورشة سوف تصاغ في شكل مقترحات وليس للتطوير من منظور اقتصادى وبشرى وتكنولوجيا معلوماتي وتقني،لافتة إلى أنه سيتم استعراض التجارب الناجحة للدول التي سبقت في المجال .





حضر الورشة ممثلو الإدارات العليا بقطاع الموانئ المصرية والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وممثلو الإدارات الوسطي والتنفيذية بالموانئ المصرية هذا بالإضافة إلي رؤساء الشركات العاملة في قطاع النقل واللوجستيات وعدد من الباحثين في المجال ورؤساء غرف الملاحة.



