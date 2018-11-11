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حوادث

ضبط 211 قطعة سلاح نارى 289 قضية مواد مخدرة وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:24 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
شن قطاع الأمن العام عدة حملات أمنية مكبرة لمدة 10 أيام على مستوى مديريات الأمن لضبط جميع أشكال الخروج على القانون، وتسفر خلال يومها الرابع عن ضبط 211 قطعة سلاح نارى، 289 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة خلال يومها الرابع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى عدة مجالات، وذلك على النحو التالى:

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 28 بندقية آلية، و38 بندقية خرطوش، و18 طبنجة، و127 فرد محلى الصنع، و869 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و30 خزينة طلقات نارية متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 24,015 كيلوجرام من مخدر البانجو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 11,285 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,677 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,110 كيلوجرام، و6953 قرصا مخدرا.

وفى ذات السياق بمجال ضبط قضايا المواد المخدرة "التخليقية، تم ضبط 41 قضية، ضبط خلالها "9,606 كيلو جرام إستروكس – 3,415 كيلو جرام فودو" بحوزة 47 متهما.

وفى سياق متصل فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط 37 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت 9 متهمين إرتكبوا 22 حادثًا متنوعًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، فيما تم ضبط 17 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 440 دراجة نارية مخالفة، فيما تم إعادة "16 سيارة، 8 دراجات نارية" مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ الأحكام القضائية الآتية: 328 حكما جنائيا، و21008 احكام حبس جزئى، و3857 حكم حبس مستأنف، و40282 حكما بالغرامة، و9957 حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.

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