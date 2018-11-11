إلغاء العرض الخاص لفيلم instant Family بسبب حرائق كاليفورنيا

ألغت شركة Paramount للإنتاج السينمائي العرض الخاص لفيلم instant Family للنجم العالمي مارك والبيرغ الذي كان من المقرر إقامته في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بسبب حرائق غابات كاليفورنيا.



وقررت الشركة تخصيص أرباح الحفلات الترويجية الخاصة بالفيلم للصليب الأحمر الأمريكي الذي يقدم مساعدات لضحايا الحريق الهائل.



واندلع الحريق في مقاطعة فينتورا يوم الخميس الماضي وامتد لـ 70 ألف فدان ليصل لبعض منازل نجوم هوليوود، منهم كيم كاردشيان وليدي جاجا الذين قاموا بإخلاء المنازل في استجابة سريعة لقوات الدفاع المدني الأمريكي.