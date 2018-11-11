كبير الأثريين يكشف أغرب ماتم اكتشافه في مقبرة الحيوانات بسقارة.. فيديو

قال مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار،إن اكتشاف وزارة الآثار لجبانة مومياوات الحيوانات فى سقارة تم على يد مصريين وبطريقة مصرية مما يعد إنجازا للمصريين.





وأشار"شاكر"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد"والمذاع عبر فضائية"تن"،اليوم الأحد، إلى أن القطة عند القدماء المصريين كانت رمزا للمرأة المصرية.





وكشف" كبير الأثريين بوزارة الآثار"عن أغرب ما تم اكتشافه هو الجعران المحنط"الخنفسة السوداء" والتى ترمز للشمس عند القدماء المصريين،لافتًا إلى أن الفراعنة كانوا يأخذون القطط والحيوانات إلى مقابرهم تقديسًا لهم.





وأضاف أن التمساح والبقرة من أكثر الحيوانات المحنطة من قبل القدماء المصريين وذلك لعبوديتهم وحبه لهما.