ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كبير الأثريين يكشف أغرب ماتم اكتشافه في مقبرة الحيوانات بسقارة.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار،إن اكتشاف وزارة الآثار لجبانة مومياوات الحيوانات فى سقارة تم على يد مصريين وبطريقة مصرية مما يعد إنجازا للمصريين.

وأشار"شاكر"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الورد"والمذاع عبر فضائية"تن"،اليوم الأحد، إلى أن القطة عند القدماء المصريين كانت رمزا للمرأة المصرية.

وكشف" كبير الأثريين بوزارة الآثار"عن أغرب ما تم اكتشافه هو الجعران المحنط"الخنفسة السوداء" والتى ترمز للشمس عند القدماء المصريين،لافتًا إلى أن الفراعنة كانوا يأخذون القطط والحيوانات إلى مقابرهم تقديسًا لهم.

وأضاف أن التمساح والبقرة من أكثر الحيوانات المحنطة من قبل القدماء المصريين وذلك لعبوديتهم وحبه لهما.

loading...

ترشيحاتنا

الصين تطالب بتضمين اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية في نظام التعليم المصري

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

قرقاش: علاقتنا بالمملكة تتعزز كل يوم وعنوانها الثقة والمحبة

وزير الإعلام اليمنى المنشق يوجه صفعة قاسية للحوثيين من السعودية

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

فيديو لسفير قطر مع قيادي بحماس يثير ضجة على مواقع التواصل

كعادته.. ترامب يخالف الزعماء المشاركين في مئوية الحرب العالمية الأولى

المقاولون العرب يحتوى أزمة مباراة الناشئين مع الزمالك

مشروب عجيب لتنحيف الخصر في وقت قصير دون جهد

دراسة: حرق السعرات الحرارية يعتمد على الوقت من اليوم

كبير الأثريين يكشف أغرب ماتم اكتشافه في مقبرة الحيوانات بسقارة.. فيديو

الأرصاد توضح احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

فيديو

التعليم: إغلاق المدرسة غير المرخصة وتوزيع طلابها على المدارس المجاورة.. فيديو
وزير التموين يحذر: شطب أي بطاقة بها أخطاء خلال شهر
عادل الغضبان: المنظومة الجديدة للتأمين الصحي حلم وتحقق.. فيديو
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي .. بث مباشر
المصرية المعتدى عليها في الكويت: لن أتنازل عن حقي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟