إيقاف تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز بني مزار بالمنيا

شنّت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا ، من إيقاف حالة تعد على أراضى أملاك دولة (مشروع طاقة شمسية) بقرية بنى صامت شرق النيل بمساحة 12 ألف متر مربع ، وذلك خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية ، بهدف الحفاظ على الأراضى داخل زمام المحافظة.
وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز ، إن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بهدف التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية او أملاك دولة سواء بالبناء المخالف او التبوير وإزالة اى حالة تعد فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .