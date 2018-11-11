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محافظات

إيقاف تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز بني مزار بالمنيا

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:16 م
محافظة المنيا
محافظة المنيا
ايمن رياض
شنّت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا ، من إيقاف حالة تعد على أراضى أملاك دولة (مشروع طاقة شمسية) بقرية بنى صامت شرق النيل بمساحة 12 ألف متر مربع ، وذلك خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية ، بهدف الحفاظ على الأراضى داخل زمام المحافظة.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز ، إن تلك الحملات تأتى تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بهدف التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية او أملاك دولة سواء بالبناء المخالف او التبوير وإزالة اى حالة تعد فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .
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