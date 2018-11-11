إيقاف تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز بني مزار بالمنيا

شنّت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا ، من إيقاف حالة تعد على أراضى أملاك دولة (مشروع طاقة شمسية) بقرية بنى صامت شرق النيل بمساحة 12 ألف متر مربع ، وذلك خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية ، بهدف الحفاظ على الأراضى داخل زمام المحافظة.



