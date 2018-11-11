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تعليم

إقبال على اللجان الانتخابية بآداب حلوان مع اقتراب موعد إغلاقها.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
كريم ناصر
انطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان، اليوم، الأحد، فى تمام الساعة ٩ صباحا وتستمر حتى ٣ عصرا ، ولوحظ الإقبال الشديد على لجان كلية الآدب منذ بداية اليوم، ويشرف على اللجان الانتخابية إدارة رعاية الشباب وبعض أعضاء هيئة التدريس.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال فرز الأصوات عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، بحضور المرشحين، أو وكلائهم، لإعلان أسماء الفائزين بعضوية الاتحادات الطلابية بالكليات.

الجدير بالذكر أن هناك ٧ كليات بالجامعة لم يجر بهم انتخابات وحسمت نتيجتهم بالتزكية وهم: علوم، وحاسبات ومعلومات، وتربية رياضية الجزيرة، وفنون تطبيقية، وصيدلة، وتربية فنية، وكلية الحقوق.
إقبال على اللجان الانتخابية بآداب حلوان مع اقتراب موعد إغلاقها.. صور
إقبال على اللجان الانتخابية بآداب حلوان مع اقتراب موعد إغلاقها.. صور
إقبال على اللجان الانتخابية بآداب حلوان مع اقتراب موعد إغلاقها.. صور
إقبال على اللجان الانتخابية بآداب حلوان مع اقتراب موعد إغلاقها.. صور
إقبال على اللجان الانتخابية بآداب حلوان مع اقتراب موعد إغلاقها.. صور
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