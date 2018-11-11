ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن فى القليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات فى القبض على تشكيل "زبلة" للاتجار فى المخدرات، وتبين أن التشكيل يضم 3 عاطلين من منطقة السلام بالقاهرة ويترددون على منطقة الخانكة لترويج المخدرات ويحوزون أسلحة بيضاء.



وردت معلومات سرية للعميد محمد عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية تفيد تردد 3 عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا يقوده عاطل يدعى "زبلة" من منطقة السلام بالقاهرة بالتردد على منطقة الخانكة لترويج المخدرات تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى.



وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة من القبض على المتهمين وهم "ك ه م " وشهرته "زبلة" والسابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وسلاح و"م م ا" 36 سنة والسابق اتهامه في 6 قضايا مخدرات وسلاح و"ك م ع " 34 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتى مخدرات وسلاح.



وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 250 جراما ومبلغ مالى وسلاح ابيض مطواة بقصد الاتجار وبمواجهة المتهمين اعترفوا بجريمتهم الاتجار فى المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

