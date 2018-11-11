جماهير الأهلى تخطف أنظار العالم رغم السقوط الإفريقى .. فيديو

نجحت جماهير النادى الأهلى فى خطف أنظار العالم إليها بعد المشهد التاريخى التى قدمته عقب هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا وفقدان اللقب القارى.



وخرجت جماهير الأهلى الحاضرة التى دعمت الأهلى فى تونس والتى قاربت 3 آلاف مشجعا من ملعب رادس فى مسيرات حاشدة مرددة جملة " عمرى ما حب غير الأهلى ولا فى غيره يفرحنى .. دايما معاه وبأعلى صوت .. على الحلوة والمرة معاه .. فى إشارة قوية أن الجماهير كانت ولا زالت تقف بجوار الفريق حتى فى أصعب الأوقات بخسارة اللقب الإفريقى للعام الثانى على التوالى .



وخطف هذا المطقع أنظار العالم أجمع فى ظل حب الجماهير الحمراء لناديها الكبير رغم السقوط الإفريقى المدو أمام الترجى وتقديم مباراة سيئة للغاية .



وجاء مقطع جماهير الأهلى كالأتى:







