هشام نصر: نسير بخطى ثابتة لتنظيم بطولة تاريخية في مونديال اليد 2021

أكد المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن استعدادات مصر لاستضافة منافسات بطولة العالم للرجال 2021 تسير بخطى ثابتة، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحدث، من حيث التنظيم، وإنشاء الملاعب الجديدة.



وأضاف "نصر"، أن هناك مواصفات للاتحاد الدولي يجب توافرها في الملاعب الجديدة المقرر أن تستضيف منافسات المونديال، أبرزها عدد غرف تغيير الملابس وأماكن وضع الإعلانات ونوعية الأرضيات والبث التلفزيوني وأماكن تواجد الكاميرات، بالإضافة إلى غرف مكافحة المنشطات.



وتابع: "نسير بخطى ثابتة نحو تنظيم بطولة جيدة وتاريخية في مصر، ولن نغفل الارتقاء بالمستوى الفني أيضا للمنتخب، من أجل المنافسة على حجز مراكز متقدمة خلال المونديال".



وكان الاتحاد الدولي للعبة برئاسة الدكتور حسن مصطفى، قرر منح مصر شرف استضافة منافسات بطولة العالم للرجال 2021، بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.