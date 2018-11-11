قنصل فرنسا بالإسكندرية : مؤتمر البحر المتوسط يناقش العلاقات بين دول المنطقة

صرحت قنصل فرنسا بالإسكندرية ، جانينا إيريرا ، بأن مؤتمر البحر المتوسط "الشباب والأبداع " الذي من المقرر انطلاقه في مدينة "مرسيليا " الفرنسية بعد غد / الثلاثاء / سيناقش مستقبل العلاقات بين دول المنطقة .



وأكدت الدبلوماسية الفرنسية في تصريحاتها اليوم / الأحد / لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أهمية المؤتمر الذي سيناقش مستقبل العلاقات في منطقة البحر المتوسط ، حيث سيركز علي بحث العلاقات وأطر التعاون بين شمال و جنوب المتوسط ، وإحداث التقارب بينهما.



ونوهت بأنها ستبحث خلال الفعاليات واللقاءات سبل وفرص دعم العلاقات و التعاون بين "مرسيليا " والإسكندرية.

وسيشارك في أعمال المؤتمر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ، ومحافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة .



