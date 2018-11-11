وزير التنمية المحلية: توفير فرص عمل حقيقية للشباب ولاعودة للوظائف الميري

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب، وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة ، بتيسيرات بسيطة وبفائدة ما بين 6% و4% .





وقال " شعراوى أمام اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد كمال مرعى، أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة، التى سوف يتم تنفيذها فى العديد من المحافظات من خلال بروتوكول تم بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد الصناعات وعدد من الوزارات، فى إطار تقوية المشروعات وإيجاد فرص حقيقية للتشغيل ، فى ظل وقف التعيينات بالحكومة وإنهاء المثل الشعبى القائل: "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".





وقال الوزير: "نحن نعمل مع 6 بنوك وصلت القروض منها ما يزيد على 8 مليارات جنيه، وفرت 209 آلاف فرصة عمل دائمة بخلاف فرص العمل الموسمية".





وأضح الوزير فى تعقيبه على انتقادات النواب حول إهدار المال فى عدد من المشروعات، أنه تم وضع ضوابط مشددة ،لضمان تنفيذ المشروعات الصغيرة ومنها ، أن تكون الأرض ملك صاحب المشروع ، وألا تكون على أراضى زراعية حتى لا تهدر أموال الدولة بالإضافة الى المتابعة المستمرة لتلك المشروعات من خلال الوحدات المحلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية





وقال الوزير :"إننا نضع فى أولويات عملنا أن نستعيد قرارات الوزارة فى تنمية الشباب، خاصة أنهم مستقبل مصر، ونهدف الى ايجاد قيادات جديدة ورجال أعمال جدد يكونوا قادرين على إدارة المنظومة".





وكانت اللجنة قد شهدت انتقادات حادة لغياب الرقابة وعدم المتابعة على المشروعات الصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية من كافة الجهات المعنية، حيث أكد النائب محمد عقل :"أننا أمام منظومة فاشلة الكل " بيضحك على كله" نواب وشعب، وللأسف الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لا تفعل شيئا ، ولا رقابة ، وهناك من يحصل على الإراضى لإقامة المشروعات، لكنه للأسف لا يقيم المشروع بل يقوم بتسقيع الارض وهناك أسماء معروفة ، لكن لحفظ ماء الوجه لن نعلن عن اسمائهم".





وقال " عقل" ان كل ما تقوم به الوحدات المحلية هو " ضرب " الخطابات من أجل توصيل المياه أو الكهرباء، او الحصول على ترخيص.



