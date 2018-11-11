ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وزير التنمية المحلية: توفير فرص عمل حقيقية للشباب ولاعودة للوظائف الميري

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:46 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب، وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة ، بتيسيرات بسيطة وبفائدة ما بين 6% و4% .

وقال " شعراوى أمام اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد كمال مرعى، أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة، التى سوف يتم تنفيذها فى العديد من المحافظات من خلال بروتوكول تم بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد الصناعات وعدد من الوزارات، فى إطار تقوية المشروعات وإيجاد فرص حقيقية للتشغيل ، فى ظل وقف التعيينات بالحكومة وإنهاء المثل الشعبى القائل: "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه".

وقال الوزير: "نحن نعمل مع 6 بنوك وصلت القروض منها ما يزيد على 8 مليارات جنيه، وفرت 209 آلاف فرصة عمل دائمة بخلاف فرص العمل الموسمية".

وأضح الوزير فى تعقيبه على انتقادات النواب حول إهدار المال فى عدد من المشروعات، أنه تم وضع ضوابط مشددة ،لضمان تنفيذ المشروعات الصغيرة ومنها ، أن تكون الأرض ملك صاحب المشروع ، وألا تكون على أراضى زراعية حتى لا تهدر أموال الدولة بالإضافة الى المتابعة المستمرة لتلك المشروعات من خلال الوحدات المحلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية

وقال الوزير :"إننا نضع فى أولويات عملنا أن نستعيد قرارات الوزارة فى تنمية الشباب، خاصة أنهم مستقبل مصر، ونهدف الى ايجاد قيادات جديدة ورجال أعمال جدد يكونوا قادرين على إدارة المنظومة".

وكانت اللجنة قد شهدت انتقادات حادة لغياب الرقابة وعدم المتابعة على المشروعات الصغيرة على مستوى محافظات الجمهورية من كافة الجهات المعنية، حيث أكد النائب محمد عقل :"أننا أمام منظومة فاشلة الكل " بيضحك على كله" نواب وشعب، وللأسف الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لا تفعل شيئا ، ولا رقابة ، وهناك من يحصل على الإراضى لإقامة المشروعات، لكنه للأسف لا يقيم المشروع بل يقوم بتسقيع الارض وهناك أسماء معروفة ، لكن لحفظ ماء الوجه لن نعلن عن اسمائهم".

وقال " عقل" ان كل ما تقوم به الوحدات المحلية هو " ضرب " الخطابات من أجل توصيل المياه أو الكهرباء، او الحصول على ترخيص.

وأكد محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن وزارة التنمية المحلية قد أقرت فى اجتماعات سابقة للجنة بإن هناك مشروعات لم يتم متابعتها ، وان هناك مشروعات غير موجودة على أرض الواقع.
loading...

ترشيحاتنا

21 ابنا من بطن واحدة.. الأم الخارقة تنجب طفلها الأخير

النائب العام يحيل رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق للمحاكمة في قضية رشوة

تقارير مغربية: وليد أزارو قرر الرحيل عن الأهلي

دراسة: حرق السعرات الحرارية يعتمد على الوقت من اليوم

التعليم: إغلاق المدرسة غير المرخصة وتوزيع طلابها على المدارس المجاورة.. فيديو

الإسكان: إنذار للمتخلفين عن استلام وحدات دار مصر.. ومهلة شهرا قبل إلغاء التخصيص

حميدة ولبلبة واللوزي يغادرون إلى باريس لإحياء ذكرى يوسف شاهين.. صور

بعد حقائب الدولارات.. دفاع مستميت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن قطر

خلل تقني يوقف هواتف آيفون عن العمل.. وأبل ترد

شاهد.. مصر تقفز إلى المركز 75 عالمياً في جودة شبكة الطرق

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

المقاولون العرب يحتوى أزمة مباراة الناشئين مع الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

فيديو

موقف محرج لماكرون عندما حاول تقبيل زوجة أردوغان.. فيديو
شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى فولهام
الزراعة: فتح الأسواق اليابانية أمام المحاصيل المصرية دليل على الجودة
نصر سالم: حروب الجيل الرابع تستغل المنح الدراسية لتجنيد الشباب.. فيديو
وزير البنرول: مستمرون في توصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟