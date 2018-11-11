برلماني يقدم طلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب رفض تسجيل الأرز المقاوم للجفاف

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة بشأن رفض تسجيل وزارة الزراعة للأرز المقاوم للجفاف.



وقال "فؤاد" فى طلب الإحاطة أن ندرة المياه العذبة من المشكلات الخطيرة التى تضع تحديات كبرى أمام متخذي القرار حول العالم في القلب منه مصر حيث تعتمد علي مصادر مياه خارج حدودها حتي دخلت ضمن الدول التي تعيش تحت خط الفقر المائى خلاف أزمة سد النهضة.



وأضاف "فؤاد" أن الأرز يعد من أكثر المحاصيل الزراعية شراهة للمياه ولذلك تم تقليص مساحات الأفدنة المزروعة منه، مشيرًا إلي أن منذ عدة سنوات تم استنباط عدة أصناف لأرز مقاوم للجفاف يوفر 50% من المياه بالإضافة إلي إنتاجيته الأعلى من الأصناف العادية.



وأشار "فؤاد" إلي أنه تم تقديم طلب بتسجيل هذه الأصناف من قبل وزارة الزراعة إلا أن مركز البحوث الزراعية رفض تسجيله، معللًا ذلك بأن اللوائح تنص علي عدم تسجيل أى صنف من خارج المركز، موضحًا أنه لا يعقل أن يكون لدينا أصناف للأرز المقاوم للجفاف في وقت نحن في أشد الحاجة لكل نقطة مياه ويكون لدينا ما يرفع من انتاجية الأرز ويحقق اكتفاءًا ذاتيًا بل وأيضًا قابلًا للتصدير ويتم رفضه.



واستطرد "فؤاد" أن أرز الجفاف يعد قضية أمن قومى وأمن غذائي، فكيف ترفض وزارة الزراعة تسجيل صنف يعود بالخير علي مصر وإنتاجية أعلي من الأصناف العادية ؟



وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله .