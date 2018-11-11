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محافظات

مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية يكشف أسباب استقالته

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
وائل شاهين
تقدم الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، باستقالته لهيئة المستشفيات التعليمية الأسبوع الماضي بـ"الفاكس".

وقال العراقي لـ"صدى البلد"، إن ديوان محافظة الشرقية أرسل لجنة تفتيش على المستشفي بها 30 مفتشًا، وعندما طالب كبير المفتشين بإبراز تحقيق هويته أو خط سير مأموريته، قال: "هذا أمر طبيعي لأن هذا المستشفى ليس صغيرا ليدخل أى شخص ويتجول داخله".

وأضاف: "المفتشون رفضوا إطلاعى على المأمورية وعلى بطاقتهم الشخصية، وقالوا سنحضر لك خطابًا من الرقابة وظللت أنتظره حتى الساعة الثالثة مساءً ولكن لم يحضر"، متسائلا: "هو ينفع أى حد ماشى في الشارع يقولى إن المحافظ أرسلنى أفتش وأدخله يتجول داخل المستشفى ويصور في المرضى وممكن يعمل كارثة بداخلها أتحمل أنا مسئوليتها دون الاطلاع على هويتهم، إزاى دى فيها أمن قومى".

وأوضح مدير المستشفى أن "المفتشين ذهبوا للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقالوا له إننا رفضنا التفتيش، وإننا تعدينا عليهم بالسب والقذف".

وأشار "العراقي" إلى أن "الهيئة أرسلت فى اليوم الثانى خطابًا بحضور 8 مفتشين للتفتيش على المستشفى، وتفاجأت بحضور أكثر من 8 وبحوزتهم كاميرات"، وتابع: "طالبت الـ 8 أشخاص المكتوبة أسماؤهم فقط بالدخول، لأن دى أسرار دولة، ودخل 30 شخصًا يصوروا فى المستشفى"، واستنكر ما فعله المفتشون قائلًا: "نفرض إن هناك شخص من الأهالى مندس بينهم ودخل عمل كارثة أو حاجة، مين يتحمل مسئوليته؟".

وأوضح أنه كان على موعد لمقابلة الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم، يوم الخميس الماضى، وذهب لمقابلته لكنه لم يكن متواجدًا بالديوان العام، وأكد أنه لايزال يمارس مهام عمله مديرًا للمستشفى بناءً على تعليمات هيئة المستشفيات التعليمية، حتى صدور قرار للبت في استقالته التى تقدم بها بالقبول أو الرفض.
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