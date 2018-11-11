تموين الجيزة تحبط ترويج 11 ألف خرطوشة سجائر صيني مغشوشة بعد ضبطها بأبو النمرس.. صور

أحبطت مباحث تموين الجيزة ترويج قرابة 11 ألف خرطوشة سجائر صيني مغشوشة ضبطت داخل مخزن بمنطقة ابو النمرس وتمكنت من القاء القبض علي المدير المسئول عن المخزن.





وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير إدارة مباحث التموين بالجيزة بقيام خالد . خ صاحب مخزن سجائر ( بدون ترخيص ) بأبو النمرس بتجميع كميات كبيرة من السجائر الصينى المغشوشة والمهربة من خارج البلاد دون الخضوع للجهات الرقابية المختصة لبيان مدة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، فور اخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة تحجيم نشاط المتهم والقاء القبض عليه قبل ترويج الكمية المغشوشة بالأسواق.





انتقلت قوة أمنية من مباحث تموين الجيزة بالاشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن وتمكنت من إلقاء القبض علي عصام . س . م 33 سنة المدير المسئول عن المخزن وعثر بداخل المخزن علي 308 كراتين بداخلها 11 ألفا و681 خرطوشة سجائر مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





أشارت التحريات التي اجريت باشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلي أن تلك النوعيات من السجائر تسبب أمراض خطيرة للمواطنين وان مالك المخزن استهدف خداع جمهور المستهلكين محدثًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم وأحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق.