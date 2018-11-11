برلمانى: 95 نائبا يريدون تقديم استجواب ضد وزير القوى العاملة بسبب عمالة الحج

قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة غضب كبيرة بين عدد من نواب البرلمان بسبب موضوع "عمالة الحج"، مؤكدا أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية لم يتمكن بعض النواب من اصطحاب أى عامل معهم.



وأضاف أبو خضرة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، أن النواب حملوه رسالة لإبلاغها للجنة ولوزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن هناك نحو 95 نائبا يريدون تقديم استجواب ضد وزير القوى العاملة بسبب هذا الموضوع.



وعقب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "بالفعل هناك 95 نائبا كانوا عايزين يقدمون استجوابا ضد وزير القوى العاملة بسبب موضوع عمالة الحج ولأنهم مش عارفين ياخدوا عمال معهم فى الحج رغم وعود الوزارة، وقمت بتهدئتهم ومحاولة فهم الأمور، ويجب على الوزارة حل هذه المشكلة".



من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "أي مسئول وأي وزير يقصر في شيء لازم يعرف إنه مقصر ويكون فيه رد قوى عليه، إنتوا عشان حبايب فى اتحاد العمال والوزارة ولا إيه"، ليعقب "المراغى": "أنا بقول إن مجموعة من النواب كانوا عايزين يقدموا استجواب وهديتهم عشان نفهم المشكلة ونعمل على حلها".