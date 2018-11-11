ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانى: 95 نائبا يريدون تقديم استجواب ضد وزير القوى العاملة بسبب عمالة الحج

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:04 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة غضب كبيرة بين عدد من نواب البرلمان بسبب موضوع "عمالة الحج"، مؤكدا أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية لم يتمكن بعض النواب من اصطحاب أى عامل معهم.

وأضاف أبو خضرة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، أن النواب حملوه رسالة لإبلاغها للجنة ولوزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن هناك نحو 95 نائبا يريدون تقديم استجواب ضد وزير القوى العاملة بسبب هذا الموضوع.

وعقب النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "بالفعل هناك 95 نائبا كانوا عايزين يقدمون استجوابا ضد وزير القوى العاملة بسبب موضوع عمالة الحج ولأنهم مش عارفين ياخدوا عمال معهم فى الحج رغم وعود الوزارة، وقمت بتهدئتهم ومحاولة فهم الأمور، ويجب على الوزارة حل هذه المشكلة".

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة: "أي مسئول وأي وزير يقصر في شيء لازم يعرف إنه مقصر ويكون فيه رد قوى عليه، إنتوا عشان حبايب فى اتحاد العمال والوزارة ولا إيه"، ليعقب "المراغى": "أنا بقول إن مجموعة من النواب كانوا عايزين يقدموا استجواب وهديتهم عشان نفهم المشكلة ونعمل على حلها".
loading...

ترشيحاتنا

حيل سريعة لمحاربة رائحة الفم الكريهة بسرعة لا تتوقعينها

مثلث الرعب يقود هجوم ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

الإسكان: إنذار للمتخلفين عن استلام وحدات دار مصر.. ومهلة شهرا قبل إلغاء التخصيص

النائب العام يحيل رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق للمحاكمة في قضية رشوة

طالب يتسبب في إلغاء انتخابات اتحاد طلاب تجارة عين شمس

موعد مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

سبب غريب وراء حذف هاني شاكر صور خطوبة ابنه

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

كبير الأثريين يكشف أغرب ماتم اكتشافه في مقبرة الحيوانات بسقارة.. فيديو

سيناريو مرعب عن نهاية العالم

المصيلحى: ساكنو الكومباوند وأصحاب السيارات الفارهة لا يستحقون بطاقة التموين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

فيديو

موقف محرج لماكرون عندما حاول تقبيل زوجة أردوغان.. فيديو
شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى فولهام
الزراعة: فتح الأسواق اليابانية أمام المحاصيل المصرية دليل على الجودة
نصر سالم: حروب الجيل الرابع تستغل المنح الدراسية لتجنيد الشباب.. فيديو
وزير البنرول: مستمرون في توصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟