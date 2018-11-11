وزير دفاع بريطانيا يكشف دور القوات المسلحة في الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال مسئولان دفاعيان بارزان في بريطانيا اليوم الأحد، إن القوات المسلحة تعد خطط طوارئ لكيفية دعم البلاد في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق خروج.





وقال توبياس إلوود وزير الدفاع البريطاني ردا على سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه القوات المسلحة إذا خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق "القوات المسلحة مستعدة لدعم بريطانيا على أساس عملي".





وأضاف "هناك خطط طوارئ أُعدت وهناك مناقشات جارية وراء الستار بشأن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه قواتنا المسلحة"، وتابع "مع التحول بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا كانت هناك متطلبات لتقديم المساعدة فإننا ندرس نطاقا كاملا من المتطلبات لنتأكد من استعدادنا".





وفي وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السير نيكولاس كارتر إن القوات المسلحة تعد خطط طوارئ "معقولة" للخروج من الاتحاد الأوروبي ولقضايا أخرى.



