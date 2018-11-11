ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير دفاع بريطانيا يكشف دور القوات المسلحة في الخروج من الاتحاد الأوروبي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:45 م
وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني
رويترز
قال مسئولان دفاعيان بارزان في بريطانيا اليوم الأحد، إن القوات المسلحة تعد خطط طوارئ لكيفية دعم البلاد في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق خروج.

وقال توبياس إلوود وزير الدفاع البريطاني ردا على سؤال عن الدور الذي يمكن أن تلعبه القوات المسلحة إذا خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق "القوات المسلحة مستعدة لدعم بريطانيا على أساس عملي".

وأضاف "هناك خطط طوارئ أُعدت وهناك مناقشات جارية وراء الستار بشأن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه قواتنا المسلحة"، وتابع "مع التحول بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذا كانت هناك متطلبات لتقديم المساعدة فإننا ندرس نطاقا كاملا من المتطلبات لنتأكد من استعدادنا".

وفي وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السير نيكولاس كارتر إن القوات المسلحة تعد خطط طوارئ "معقولة" للخروج من الاتحاد الأوروبي ولقضايا أخرى.

وردا على سؤال عما إذا كان الجيش يتخذ استعدادات لخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قال كارتر "ما نقوم به دائما هو إعداد خطط طوارئ معقولة لكل الاحتمالات... وفي هذه المرحلة أعتقد أن الناس على ثقة من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق وإذا لم يحدث ذلك فإننا سنكون مستعدين لتقديم المساعدة بأي شكل".
loading...

ترشيحاتنا

قادة العالم يصطفون انتظارا لوصول بوتين مئوية الحرب العالمية الأولى.. فيديو

التعليم: إغلاق المدرسة غير المرخصة وتوزيع طلابها على المدارس المجاورة.. فيديو

سيناريو مرعب عن نهاية العالم

مشروب عجيب لتنحيف الخصر في وقت قصير دون جهد

الأرصاد: مصر معرضة لاستقبال سيول وأمطار غزيرة.. فيديو

الخارجية تتابع التحقيقات في واقعة التعدي على مصرية بالكويت..فيديو

اصطحاب الهاتف الذكي إلى الحمام يهدد بنقل الأمراض ..فيديو

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول للتقدم على فولهام في الشوط الأول

متظاهرة عارية تهاجم موكب ترامب في فرنسا

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

ضبط شخص يستولى على بيانات المواطنين السرية ويبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية

الإسكان: إنذار للمتخلفين عن استلام وحدات دار مصر.. ومهلة شهرا قبل إلغاء التخصيص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار حلاوة المولد فى الأسواق

أمن القاهرة: تطهير 18 شارعا وحيا من الإشغالات.. صور

درة بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. صور

منقبون يبحثون عن آثار أسفل فيلا سعد الدين الشاذلي بالغربية والأسرة تحرر محضرين.. صور

غرق المنطقة الصناعية بمدينة السادات بمياه الأمطار

فيديو

موقف محرج لماكرون عندما حاول تقبيل زوجة أردوغان.. فيديو
شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى فولهام
الزراعة: فتح الأسواق اليابانية أمام المحاصيل المصرية دليل على الجودة
نصر سالم: حروب الجيل الرابع تستغل المنح الدراسية لتجنيد الشباب.. فيديو
وزير البنرول: مستمرون في توصيل الغاز الطبيعي لكافة المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟