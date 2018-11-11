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أخبار البلد

التنمية المحلية: بدء التنسيق لانطلاق مسابقة أفضل عاصمة ومدينة وحي وقرية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
ايمان البكش
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، مستشار الوزير للمعرفة، عن بدء التنسيق مع المحافظات للإعلان عن انطلاق مسابقة أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية" على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والارتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية.

وقال قاسم لـ "صدى البلد"، إن المحافظات تستعد الآن للاشتراك بالمسابقة والاهتمام بالموضوعات التي تركز عليها.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قال إن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب التى تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصرى، وسيكون الاختيار مبنيا على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.

وأضاف أن المسابقة ترتكز على 5 محاور أساسية، تشمل الإصحاح البيئى والتنمية العمرانية والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات.
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