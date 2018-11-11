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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم إلى 8.86% خلال أكتوبر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:48 م
محافظ البنك المركزى
محافظ البنك المركزى المصرى
محمد يحيى
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن المعدل الأساسي للتضخم ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـــ8.55% في سبتمبر 2018.

ويشتق معدل التضخم الأساسى من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

ويعد البنك المركزى المصرى معدل التضخم الأساسى كمؤشر توضيحي وتكميلى ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والمعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولذا يعتبر معدل التضخم الاساسى بديلا عن معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.
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