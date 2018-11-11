البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم إلى 8.86% خلال أكتوبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن المعدل الأساسي للتضخم ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بـــ8.55% في سبتمبر 2018.





ويشتق معدل التضخم الأساسى من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.



