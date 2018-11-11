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ديني

رئيس برلمان شنجيانغ: شيخ الأزهر يحظى بشعبية وتقدير كبير في الصين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:58 م
رئيس برلمان إقليم
رئيس برلمان إقليم شنجيانغ في الصين
محمد شحته
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس برلمان إقليم شنجيانغ، شوكت أمين، والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة.

وأكد «الطيب»، في بيان له اليوم، الأحد، أن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لنشر قيم السلام والتعايش المشترك بين أتباع الأديان في مختلف أنحاء العالم على أساس المواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، لافتا إلى أن مناهج الأزهر الشريف تدعو لاحترام التعددية والتنوع.

وأبدى الإمام الأكبر حرص الأزهر على تقديم الدعم العلمي والدعوي لمسلمي الصين، مشيرًا إلى استقبال الأزهر لعدد كبير من الطلاب الصينيين للدراسة في مختلف مراحل التعليم الأزهري، واستعداد الأزهر لرفع عدد المنح المقدمة لطلاب الصين، بالإضافة إلى إمكانية استقبال الأئمة الصينيين في برنامج صممه الأزهر للتدريب على التعامل مع القضايا والإشكالات المعاصرة كالتعايش المجتمعي ومواجهة التطرف.

من جهته، أكد رئيس برلمان شنجيانغ أن الإمام الأكبر يحظى بشعبية وتقدير كبير في الصين بصفته أهم رمز ديني للمسلمين في العالم، معربًا عن تطلع الصين لتوثيق التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والثقافية والدعوية، لما تسهم به مناهج الأزهر من التشجيع على السلام والتعايش المجتمعي.
رئيس برلمان شنجيانغ: شيخ الأزهر يحظى بشعبية وتقدير كبير في الصين
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