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عرض شباك الفن على TeN

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
أحمد البهى
تعاقدت قناة TeN الفضائية بالتعاون مع معهد جوته، على عرض برنامج "شباك الفن" خلال الفترة القادمة على شاشتها وذلك ضمن خريطتها البرامجية الجديدة.

ويفتح البرنامج الأسبوعي "شباك الفن"، بابًا جديدًا للمواهب الإبداعية في عالم المسرح والغناء والفن التشكيلي والرقص المعاصر في كل محافظات مصر بالشراكة مع معهد جوته الألماني، حيث يقدم 18 عملا من مختلف الفنون.

يذكر أن أهم فقرات شباك الفن هى الارتجال الحر وهى طريقة تسمح للموسيقيين باستخدام أي أسلوب كيفما شاءوا، لا قواعد خاصة بالإيقاع، أو تجانس الأصوات (Harmony) أو اللحن. 
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